Mobilitat
Tancat l'accés al port de Cabús
Mobilitat alerta del perill de quedar-se immobilitzat a la carretera durant períodes llargs de temps
El servei de mobilitat ha activat la fase negra a la carretera General 4 a l'accés al port de Cabús. Això implica que es prohibeix la circulació per la via a causa del perill de quedar-se immobilitzat a la carretera durant períodes llargs de temps, a excepció dels vehicles de viabilitat hivernal i els vehicles de serveis. Mobilitat recorda que no es pot deixar el vehicle en un lloc on pugui dificultar el pas de les màquines llevaneu, i recomana que, en cas d'immobilització del vehicle, "cal economitzar el combustible i no abandonar el vehicle si no s'està segur de trobar refugi".