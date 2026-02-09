Successos
Cues des d'Encamp per un accident a la rotonda d'Engolasters
El sinistre ha tingut lloc poc abans de les quatre de la tarda
El servei de Mobilitat d'Andorra ha habilitat pas alternatiu fins a les cinc de la tarda a la rotonda d'Engolasters per un accident de danys materials entre un cotxe i una motocicleta. El sinistre ha tingut lloc poc abans de les quatre de la tarda i està provocant fortes retencions a la carretera General 2 que comencen a Encamp direcció Andorra la Vella i finalitzen a l'entrada d'Escaldes. Fins al lloc dels fets s'hi ha traslladat una patrulla de la policia, un camió de bombers, per fer les tasques de neteja, i el servei de circulació.