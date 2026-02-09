Educació
Les escoles Mare Janer, Sagrada Família i Sant Ermengol celebren la Festa de les Famílies Janerianes
La jornada va posar en valor el carisma educatiu de la Beata Anna Maria Janer
Les escoles Mare Janer, Sagrada Família i Sant Ermengol han celebrat una trobada d’aprofundiment en la vida i l’obra de la Beata Anna Maria Janer, fundadora de l’Institut de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell, amb l’objectiu de reforçar els vincles entre les comunitats educatives i aprofundir en els valors del projecte educatiu compartit.
La jornada, celebrada dissabte a la Residència Sagrada Família de la Seu d’Urgell, va comptar amb la participació de docents, famílies i altres professionals dels tres centres. Les directores Meritxell Vidal i Maria Josep Pascual han valorat molt positivament la trobada, destacant-la com un espai per compartir experiències, reforçar vincles i renovar el compromís amb una educació basada en valors humans i cristians.
L’acte va culminar amb la celebració de l’Eucaristia a l’església del convent de la Sagrada Família, presidida pel Copríncep episcopal i bisbe d’Urgell, Josep-Lluís Serrano, que ha recordat la figura i el llegat educatiu de la Beata Anna Maria Janer.