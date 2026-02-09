Turisme
L'aeroport de Lleida rep els primers 117 turistes suecs de la temporada que van a esquiar a Andorra
El vol va aterrar ahir provinent de Göteborg
L'aeroport de Lleida Alguaire ha rebut els primers 117 turistes suecs de la temporada que venen a esquiar a Andorra, tal com ha informat el diari Segre. Els viatgers, provinents de Göteborg, van arribar ahir i després de recollir les maletes, van pujar amb dos autobusos a Andorra, on estaran una setmana.
"Viatgem amb quality travel, que és un operador de turisme d'esquí de Suècia i són el major operador turístic de Suècia per a Andorra, i trien aquest aeroport perquè és molt convenient volar-hi", apunta un dels turistes en un vídeo penjat a les xarxes socials del diari Segre, remarcant que "el vol xàrter ha durat 2 hores i 40 minuts". "M'ha dit que l'esquí a Andorra és molt bo, així que ho hem de provar", ha explicat una altra turista.