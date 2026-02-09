Successos
Detinguda a Vigo una dona amb documentació falsa reclamada per la justícia d'Andorra
La policia nacional va comprovar que la fotografia del DNI no coincidia amb la persona a la qual s'identificava
La policia nacional espanyola ha detingut a Vigo, Galícia, una dona que utilitzava documentació falsificada per treballar en una empresa de la localitat fent-se passar per una altra persona i sobre la qual pesava una ordre d'extradició sol·licitada per Andorra. Segons informe el mitjà espanyol La Voz de Galicia, la detinguda tenia vuit requisitòries judicials més en vigor. En el mateix dispositiu, també ha estat detingut un home que l’acompanyava en el moment de la identificació, sobre el qual constava una ordre de recerca, detenció i ingrés a presó dictada per un jutjat de Vigo.
La investigació es va iniciar després de rebre informació sobre una dona que estaria treballant en una empresa de la ciutat utilitzant una identitat presumptament fraudulenta. L’anàlisi de la documentació aportada per la treballadora va permetre comprovar que la fotografia del DNI facilitat no coincidia amb la de la titular real del document, fet que va confirmar la falsedat de la documentació i la usurpació d’identitat.