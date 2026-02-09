Meteo
Avís groc per pluges intenses al nord d'Andorra demà
La cota de neu pujarà dels 1.800 fins als 2.400 metres
El servei meteorològic d'Andorra ha activat l'avís groc per pluges intenses al nord del país a partir de la mitjanit i fins a les sis del matí de dimecres. Les precipitacions començaran a partir de la mitjanit, amb una cota de neu entorn els 1.800 metres. A partir de demà a mig matí s'intensificaran, principalment al nord del país, amb una cota de neu que podria pujar fins als 2.000 metres. Després d'una pausa durant la tarda, les precipitacions es reactivaran arreu d'Andorra durant la primera meitat de la nit, quan seran més intenses, i la cota de neu podrà pujar fins als 2.400 metres.
Les temperatures mínimes demà augmentaran considerablement respecte a les d'avui, amb 3 graus a Andorra la Vella, 0 a 1.500 metres o -4 al Pas, mentre que les màximes es mantindran estables, amb 9 graus a 1.500 metres o 12 a la capital.