Andorra Turisme
Andorra reforça el turisme de negocis amb més de 250 esdeveniments el 2025
El país supera les 21.000 pernoctacions vinculades a reunions i congressos, amb un fort creixement de l’activitat gestionada per l’Andorra Convention Bureau
Andorra consolida la seva posició com a destinació de turisme de negocis i reunions (MICE) després d’un 2025 marcat per un fort increment de la demanda. Al llarg de l’any passat es van celebrar al Principat més de 250 esdeveniments d’aquest segment, fet que va generar unes 21.000 pernoctacions, amb una estada mitjana de 2,5 dies.
Del total d’esdeveniments, prop d’una seixantena van ser gestionats directament per l’Andorra Convention Bureau (ACB), una xifra que representa un increment del 63% respecte del 2024. Aquests actes van reunir 5.930 participants, el nombre més alt registrat fins ara, amb un augment del 55% en comparació amb l’any anterior.
Pel que fa a la procedència dels assistents, Espanya continua sent el principal mercat emissor, amb el 59% dels participants, seguida de França, amb el 24%. Tot i això, destaca el creixement d’altres mercats internacionals com el Regne Unit, els Estats Units i Bèlgica, resultat del treball de promoció internacional dut a terme per l’ACB.
Quant als sectors representats, la majoria dels esdeveniments s’han concentrat en els àmbits farmacèutic, tecnològic i financer. Empreses internacionals com L’Oréal, Toyota, Turkish Airlines, Occident o Vueling han confiat en Andorra per organitzar-hi els seus esdeveniments corporatius.
Les dades s’han donat a conèixer aquest dilluns en el marc de la quinzena Assemblea de l’Andorra Convention Bureau, entitat creada el 2010 sota el paraigua d’Andorra Turisme i encarregada de la promoció del Principat com a destinació per a reunions, congressos i viatges d’incentius. Actualment, l’ACB compta amb la participació de 34 empreses del sector privat vinculades directament al turisme de negocis. L’ens continua treballant per posicionar Andorra com una destinació MICE de referència al sud d’Europa i com un element clau per a la diversificació econòmica i la projecció internacional del país.