La memòria del desastre natural
Protecció Civil recorda les mesures de seguretat actuals 30 anys després de l’allau d’Arinsal
Els sistemes preventius i el Pla d’Emergència actual garanteixen una protecció més sòlida que fa tres dècades
Protecció Civil ha recordat a través de les seves xarxes socials les mesures de protecció contra allaus a Arinsal, destacant la combinació de sistemes preventius, monitorització constant de la zona i procediments d’emergència eficients, que ofereixen una protecció molt més sòlida que fa tres dècades.
Aquest recordatori coincideix quan es compleixen trenta anys de l’allau de les Fonts, el 8 de febrer de 1996, un dels episodis més greus registrats en zones habitades. L’esdeveniment va provocar importants danys materials, però l’evacuació preventiva va evitar víctimes mortals.
L’incident va posar de relleu l’elevada perillositat de la zona i va motivar la implantació de mesures permanents de protecció. Protecció Civil remarca que l'any 2022, l’aprovació del Pla d’Emergència d’Arinsal va reforçar encara més la seguretat, millorant la coordinació dels equips, l’eficiència dels procediments i la capacitat de resposta davant de situacions de risc.