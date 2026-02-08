ENTITATS
Projecte Vida evidencia que la cura de familiars addictes recau en les dones
L’entitat Projecte Vida evidencia en la memòria del 2025 com cada vegada hi ha més feminització en el rol de la cura als familiars addictes. La informació recopilada durant l’any passat detalla que quan és un familiar de la persona que pateix l’addicció el que realitza la consulta a l’entitat, el 87,9% són dones i un 12,1% homes. Aquestes dades “confirmen la feminització del rol de cura i de cerca d’ajuda, amb una presència majoritària de dones en les consultes familiars”.
Projecte Vida detecta perfils més complexos
En canvi, si s’analitzen les atencions directes a la persona afectada, el percentatge canvia: del total d’atencions que ha fet l’entitat l’any 2025 (169), el 53,4% han estat homes i el 46,6% restant, dones. No obstant, també es remarca que les xifres “representen un increment molt rellevant de la presència de dones respecte a anys anteriors i s’ha avançat cap a l’augment de l’equitat en l’accés als recursos comunitaris”.