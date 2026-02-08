INCLUSIÓ I SOSTENIBILITAT
L’Audi FIS Ski World Cup 2026 impulsa un programa d’accions socials
L’objectiu és involucrar tota la comunitat i apropar la neu i la muntanya a tots els col·lectius
L’organització de l’Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026 ha dissenyat un programa d’accions socials, educatives, inclusives i sostenibles amb l’objectiu d’involucrar tota la comunitat i apropar la neu i la muntanya a tots els col·lectius. Les iniciatives s’estendran abans, durant i després de la Copa del Món femenina d’esquí alpí, que se celebrarà del 27 de febrer a l’1 de març a El Tarter.
El Comitè Organitzador busca reforçar el seu compromís amb la responsabilitat social, "posant l’esport al servei de la cohesió social, la inclusió i la igualtat d’oportunitats", amb la voluntat que l’accessibilitat esdevingui un estàndard d’excel·lència en els grans esdeveniments esportius, segons .
Entre les activitats destacades, la Creu Roja Andorrana serà present al World Cup Village amb una proposta interactiva de conscienciació sobre l’autoprotecció i els primers auxilis a la muntanya. L’activitat, titulada “I tu què faries?”, es durà a terme durant els tres dies de competició i plantejarà situacions d’emergència perquè el públic pugui reflexionar sobre com actuar-hi. El director de l’entitat, Jordi Ribes, ha remarcat que la iniciativa permet apropar els primers auxilis “d’una manera senzilla, pràctica i pensada per a tots els públics”.
La col·laboració amb el teixit associatiu també inclou la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, que disposarà d’un espai propi al village, i la destinació del 25% de la recaptació de les entrades de graderia a ATIDA, l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra. En l’àmbit inclusiu, ja s’ha celebrat una baixada de llumetes amb infants amb autisme, amb la participació d’AUTEA i Hi Arribarem!, i està previst repetir l’experiència el 21 de febrer amb Hi Arribarem! i Special Olympics. Després de la competició, el 25 de març, es durà a terme una jornada de neu adaptada amb el projecte Aula Inclusiva del Govern.
En paral·lel, s’ha impulsat una acció educativa a les escoles de Canillo per apropar la Copa del Món als infants, que culminarà amb l’assistència a una jornada de competició. A més, alumnes de l’Escola Andorrana de Batxillerat participen en el projecte “Del clic a la grada”, una iniciativa que analitza l’accessibilitat universal de l’esdeveniment, tant en l’àmbit digital com en les instal·lacions físiques, amb propostes de millora.
L’accessibilitat és un dels pilars del projecte, amb una web adaptada i personalitzable, senyalització amb codis QR amb informació en llengua de signes, recorreguts accessibles i serveis d’acompanyament per a persones amb mobilitat reduïda.
L’organització aposta per la sostenibilitat ambiental, amb l’objectiu d’avançar cap a competicions totalment descarbonitzades. Les darreres edicions han permès reduir de manera significativa les emissions de CO₂ gràcies a l’ús d’energia 100% renovable, la reutilització de materials, la reducció de residus i la promoció de la mobilitat neta. Enguany, a més, s’han millorat els sistemes de recollida de dades per calcular amb més precisió la petjada de carboni de l’esdeveniment.