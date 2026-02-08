Mobilitat
L’AP-7 reobrirà aquesta matinada el trànsit en sentit sud entre Martorell i Sant Sadurní d’Anoia
La circulació es restablirà a les tres després de 19 dies de tall arran de l’accident de Rodalies a Gelida
L’autopista AP-7 recuperarà aquesta matinada de dilluns la circulació en sentit sud en el tram comprès entre Martorell i Sant Sadurní d’Anoia. La reobertura es farà efectiva a les tres de la matinada, segons ha anunciat el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, en declaracions recollides per 3Cat. D’aquesta manera, es posa fi a un tall que s’ha prolongat durant 19 dies, arran de l’accident ferroviari ocorregut a Gelida el passat 20 de gener, en què va morir un maquinista en pràctiques. El sinistre es va produir quan un comboi de Rodalies va impactar contra un mur de contenció de l’AP-7, que va cedir i va caure sobre les vies.
A conseqüència de l’accident, es va suspendre la circulació de trens entre Martorell i Sant Sadurní d’Anoia, i es va tallar també el trànsit de l’autopista en aquest tram per un possible risc d’ensorrament de la infraestructura. Tot i això, durant alguns moments puntuals s’havia permès el pas de vehicles per un sol carril.