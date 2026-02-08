REPORTATGE
Andorra des de Denver
Els jocs d’hivern han servit al presentador d’un canal televisiu de la ciutat nord-americana per fer una ‘radiografia’ del país.
El programa nord-americà de la televisió de Denver Next with Kyle Clark ha dedicat un espai a Andorra coincidint amb els Jocs Olímpics d’Hivern de Milà-Cortina d’Ampezzo. Durant l’emissió, el presentador, Kyle Clark, va fer un repàs divulgatiu per diversos aspectes històrics, culturals i esportius del Principat, amb un to distès però informatiu pensat per al públic dels Estats Units, i bromes del tipus “Andorra és una estació d’esquí amb govern propi”.
“Tècnicament, Andorra va estar en guerra amb Alemanya fins a finals dels anys 50”
En l’àmbit esportiu, Clark va destacar que l’equip andorrà present als Jocs està format per set esportistes (ara sis), tots ells esquiadors, i els va definir com un conjunt “petit però potent”. En aquest sentit, el programa va assenyalar que el país aspira a assolir la seva primera medalla olímpica d’hivern. El presentador també va situar geogràficament el país, comparant la seva dimensió amb la de la ciutat de Denver, perquè els espectadors es fessin una idea de la mida del Principat. A més, va fer un repàs de l’origen històric del Principat i va tirar d’alguns fets si més no poc rigorosos, com que va enviar tres soldats a la Primera Guerra Mundial. “Com diu la llegenda, Alemanya no sabia que Andorra estava en la guerra, no el van posar al tractat de pau, així que Andorra, tècnicament, va estar en guerra amb Alemanya fins a finals dels anys 50”, va comentar. Un altre punt destacat va ser l’idioma. Clark va remarcar que Andorra és l’únic estat del món amb el català com a llengua oficial i que té un company, el periodista Marc Sallinger, que el parla. Finalment, va subratllar que l’economia andorrana es basa en el “turisme i les compres lliures d’impostos” i que té bona relació amb els Estats Units.
“Andorra és com una estació d’esquí amb govern propi que està immers als Pirineus”