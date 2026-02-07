ENTRETENIMENT
La televisió nord-americana posa Andorra al focus amb motiu dels Jocs Olímpics d’Hivern
El programa 'Next with Kyle Clark' destaca la singularitat del país, la seva història i la participació d’un equip format íntegrament per esquiadors
El programa nord-americà de la televisió de Denver Next with Kyle Clark ha dedicat un espai a Andorra coincidint amb la proximitat dels Jocs Olímpics d’Hivern que se celebren a Milà i Cortina d'Ampezzo. Durant l’emissió, el presentador ha fet un repàs divulgatiu per diversos aspectes històrics, culturals i esportius del Principat, amb un to distès però informatiu. El presentador ha remarcat que l’equip andorrà d’aquest any està format per set esportistes, tots ells esquiadors, i l'ha qualificat de “petit però potent”. En aquest context, s’ha assenyalat que Andorra aspira a aconseguir la seva primera medalla olímpica d’hivern.
Clark ha situat geogràficament el país i ha comparat la seva mida amb la de la ciutat de Denver, per facilitar-ne la comprensió al públic nord-americà. El programa ha fet referència a l’origen històric del Principat, i ha recordat l’episodi històric segons el qual Andorra va enviar tres soldats a la Primera Guerra Mundial.
Un altre dels aspectes destacats ha estat la llengua oficial del país. Clark ha subratllat que Andorra és l’únic estat del món que té el català com a llengua oficial, avançant que un dels seus periodistes, Marc Sallinger, en fa ús habitual.
El presentador també ha remarcat que l’economia andorrana es basa principalment en el turisme i les compres lliures d’impostos, així com en les bones relacions internacionals, incloses les que manté amb els Estats Units. L’espai ha conclòs desitjant sort tant als esportistes nord-americans com a la delegació andorrana en els propers Jocs Olímpics.