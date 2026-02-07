ENTITATS
Jaume Vilamajó deixa la presidència de l’Associació Rescatista i Protectora d’Animals
El president anuncia que, per motius de salut i falta de temps, deixarà la junta a l’octubre
El president de l’Associació Rescatista i Protectora d’Animals (ARPA), Jaume Vilamajó, ha anunciat que deixarà el seu càrrec a l’octubre. Segons ha explicat, la decisió respon a motius de salut i a la manca de temps disponible per continuar amb les seves responsabilitats a l’entitat, especialment en reunions i gestions relacionades amb la premsa.
Vilamajó, de 59 anys, ha indicat que la seva salut física —problemes de genolls, espatlles i esquena— i la càrrega de feina a la seva empresa li impedeixen dedicar el temps que desitjaria a l'ARPA. Tot i això, mantindrà la seva participació en el xat de l’entitat i continuarà ajudant en rescats si la junta ho permet.
Els estatuts de l’associació indiquen que cada quatre anys es renoven els càrrecs de la junta. Durant la reunió prevista per a l’octubre, els socis i sòcies de l'ARPA podran conèixer l’estat de comptes i projectes, així com presentar-se per formar part de la nova junta o exercir el seu dret a vot.