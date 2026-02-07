SUCCESSOS
Un home intenta atropellar un agent davant d’un centre escolar d’Encamp
El fill menor del conductor agredeix els policies durant la detenció i els causa lesions
La policia va detenir dijous a la tarda a Encamp un home de 53 anys com a presumpte autor de diversos delictes, entre els quals contra la vida humana, la Funció Pública, l’honor i la seguretat col·lectiva, després que presumptament intentés atropellar un agent durant una actuació preventiva a l’exterior d’un centre escolar. Els fets van tenir lloc mentre una patrulla regulava el trànsit en una via que habitualment es talla per facilitar la sortida d’alumnes i personal docent.
Segons va informar el cos policial, el conductor va fer cas omís de les indicacions del servei de Circulació i va accedir contra direcció per aquest carrer restringit. Quan els agents li van indicar que no podia circular per la zona, l’home, visiblement alterat, va començar a increpar-los amb insults. Tot i les ordres clares perquè retirés el vehicle, que estava obstaculitzant la circulació, el conductor va intentar atropellar fins a dues vegades un dels policies, a qui va arribar a colpejar amb un retrovisor.
Hi va accedir amb el cotxe per un carrer tallat durant la sortida dels infants
Davant d’aquesta situació, els agents van informar l’home que quedava detingut. Lluny de col·laborar, es va resistir a la intervenció policial i va tornar a insultar els funcionaris, que el van haver de treure del vehicle per la força. Al seient posterior del cotxe hi viatjava el fill menor d’edat, que durant l’actuació va agredir els policies i els va provocar lesions. Un cop traslladat al despatx central, el conductor va donar positiu en la prova de tòxics.
En un altre ordre de coses, dimecres a la tarda la policia va arrestar un home de 42 anys a Sant Julià de Lòria com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. L’individu hauria agredit la seva parella al domicili que comparteixen, empenyent-la amb força contra una paret i provocant-li un cop al cap. Pel que fa a delictes contra la salut pública, els darrers dies s’ha detingut sis turistes. Dos d’ells, de 27 i 36 anys, van ser interceptats a la frontera del riu Runer amb mitja pastilla d’èxtasi i 3,30 grams de tusi. Tres homes més, tots de 32 anys, van ser arrestats a la frontera francoandorrana.
DETINGUT UN JOVE PER PETONEJAR DE FORMA VIOLENTA UNA TURISTA
Els agents de policia que es trobaven fent un servei per la zona van intervenir immediatament després dels fets.