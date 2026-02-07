FUNCIÓ PÚBLICA

El Govern dóna la benvinguda als nous funcionaris incorporats durant l’últim any

Xavier Espot i Marc Rossell reben els treballadors que s’han incorporat al servei públic

El cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Funció Pública, Marc Rossell, han donat la benvinguda aquesta setmana als nous funcionaris que s’han incorporat al servei públic durant el darrer any. L'Executiu ha destacat a través de la xarxa social X que la professionalització i la retenció de talent són una de les seves prioritats, i considera clau el paper dels nous treballadors per enfortir els serveis públics i garantir la continuïtat i qualitat de l’administració.

