SUCCESSOS
Ferit un jove de 20 anys en un accident de trànsit a la CG-1
El sinistre, en què s’han vist implicats una moto amb matrícula andorrana i un turisme espanyol, ha tingut lloc al Pont de la Palanca
Un jove de 20 anys va resultar ferit ahir a la nit en un accident de trànsit al punt quilomètric 3,500 de la carretera general 1 (CG-1), a l’altura del Pont de la Palanca. El sinistre va implicar la motocicleta que conduïa el jove, amb matrícula andorrana, i un turisme amb matrícula espanyola. La policia va rebre l'avís de l’accident cap a les 22.26 hores i a conseqüència de la col·lisió els serveis d'emergència també es van mobilitzar, així com el servei de ciruclació.