ANDORRA LA VELLA
Evacuació de l’edifici administratiu del Govern per una fuita de gas al primer pis
Tot el personal de l’edifici administratiu de Govern, al carrer Prat de la Creu d’Andorra la Vella, va ser evacuat per una petita fuita al circuit de la climatització per un gas que serveix per al procés de treball de les màquines, segons va explicar el cap de guàrdia del cos d’extinció, Lluís Soldevila. L’avís va arribar poc després de les deu del matí perquè sortia fum de la primera planta de l’edifici. Els bombers hi van desplaçar tres dotacions. Soldevila va indicar que es tracta “d’un gas inflamable i explosiu en molt altes concentracions, i en aquest cas la fuita ha estat petita”. El personal de Govern i ciutadans que estaven al servei de Tràmits van estar esperant a la plaça Lídia Armengol fins que es va autoritzar el retorn. La normalitat es va recuperar progressivament i els evacuats van poder tornar de manera esglaonada, sense incidències ni ferits.