METEOROLOGIA
Clariana parcial abans de l’arribada de la pertorbació Marta
L’augment de la nuvolositat a la tarda podria deixar algun floc al voltant de la mitjanit, mentre demà persistiran els núvols al nord
L’obertura de clarianes marcarà les primeres hores de la jornada, tot i la presència d’alguns núvols baixos enganxats als cims més alts, segons ha informat el Servei Meteorològic. Aquesta situació canviarà a partir de la tarda amb l’aproximació de la pertorbació Marta, que farà augmentar progressivament la nuvolositat. La previsió indica que aquest increment dels núvols podria deixar algun floc al voltant de la mitjanit, sense que es prevegin altres fenòmens destacables.
El temps es mantindrà desigual demà, amb núvols concentrats al nord i clarianes més persistents al sud. La situació continuarà marcada per aquesta diferència entre sectors, a l’espera de l’evolució de la pertorbació.