CULTURA
La Casa de la Vall acull dues propostes de la 4a edició de Les Nits de Videomapping
El Centre Històric d’Andorra la Vella es transforma amb instal·lacions immersives que combinen llum, so i imatge en moviment
La façana de la Casa de la Vall va ser l’escenari, ahir a la nit, de dues de les propostes que formen part de la 4a edició de Les Nits de Videomapping, un recorregut immersiu pel Centre Històric d’Andorra la Vella. Aquestes creacions innovadores dialoguen amb l’arquitectura i l’espai públic a través de la llum, el so i la imatge en moviment, pensades per a tots els públics.
La proposta TR-3, de Dandream Films and Shows, posava en valor la candidatura sobre els testimonis materials del coprincipat a través del patrimoni. Per la seva banda, Regardez avec d’autres yeux, de Cindy Lo, va transformar l’espai en un jardí nocturn poètic, convidant a redescobrir la natura des de la mirada d’un infant.
A més, al lateral del Consell General es va poder veure Urban Lights, de Scenocosme, una instal·lació lumínica i sonora en la qual el contacte entre persones generava llum i so, convertint així el públic en part activa de l’obra.