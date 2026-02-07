ESLLAVISSADA
Alcaldes i comerciants de l’alta Arièja alerten del risc econòmic pel tall de la RN20
Els municipis francesos afectats reclamen mesures de suport i des de l’administració estatal s’ha assegurat que es farà un seguiment setmanal
L’esllavissada que manté tallada la RN20 està generant un impacte econòmic creixent als municipis de l’alta Arièja, segons ha informat el diari La Dépêche. Els comerciants i alcaldes alerten que la continuïtat de nombrosos negocis i fins i tot de llocs de treball podria veure’s compromesa si la situació no es resol a curt termini.
L’alcalde de l’Hospitalet-près-l’Andorre, Arnaud Diaz, ha expressat en declaracions recollides per La Dépêche la seva preocupació després d’una reunió amb comerciants de la zona i representants dels serveis de l’Estat. El teixit econòmic local, format majoritàriament per petits negocis, restauració, transport i indústria, ja nota una davallada significativa de l’activitat a causa de la reducció del pas de visitants i treballadors.
Els municipis afectats han demanat l’activació de mecanismes de compensació, com ara el retard o l’anul·lació de càrregues socials o ajudes de tresoreria, per evitar el tancament d’empreses. Des de l’administració estatal s’ha assegurat que es farà un seguiment setmanal de la situació i que aquests dispositius es podrien posar en marxa si cal.
La incertesa és especialment elevada entre els comerciants, que temen que una prolongació del tall fins al mes de març pugui tenir conseqüències greus, coincidint amb un període clau com són les vacances de febrer. Alguns establiments ja constaten una forta reducció de clients, mentre que altres adverteixen que l’impacte real encara és difícil de quantificar.
Suspensió del servei ferroviari
Aquest context econòmic advers s’ha vist agreujat en els darrers dies per problemes de mobilitat, com la suspensió del servei ferroviari a l’Arièja a causa d'una vaga a la Société Nationale des Chemins de fer Français, fet que ha reduït encara més l’afluència de visitants i ha accentuat la pressió sobre l’activitat econòmica local.
La Regió d’Occitània havia reforçat el servei ferroviari per compensar el tall de l’eix viari, però l’aturada del servei obliga ara els veïns a recórrer a llargues desviacions per carretera. Segons ha informat l’Ajuntament d’Ax-les-Thermes, només es posaran autobusos entre Auterive i Ax-les-Thermes, una solució que no dona resposta a les necessitats de les poblacions de muntanya com Mérens-les-Vals o l’Hospitalet-près-l’Andorre.