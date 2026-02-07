POLÍTICA
7.564 residents estan cridats a les urnes per decidir el futur de Portugal
Prop de cent persones han votat aquest matí
El consolat de Portugal a Andorra acull avui les votacions de la segona volta de les eleccions presidencials que es disputa entre el líder de l’ ultradreta André Ventura i el líder socialista António José Seguro. A les llistes oficials hi ha 7.564 portuguesos inscrits que poden votar entre avui dia 7 i demà dia 8, de les vuit del matí fins a les set de la tarda. Susana Pereira, presidenta de mesa, ha explicat al Diari que al matí han votat al voltant d’unes 100 persones.
Pereira explica que es tracta d'una jornada tranquil·la, però esperen que el diumenge vinguin mes portuguesos a votar. A la primera volta van anar 491 persones, que és un bon número, segons indica. Els residents que vulguin exercir el dret de vot han d’anar a l’ambaixada amb el seu Cartão de Cidadão, el DNI portuguès
En la primera volta va guanyar el socialista António José Seguro, amb un 31% dels vots, l’ultradretà André Ventura va aconseguir un total de 23,5%. La legislació portuguesa diu que si cap candidat supera el 50% dels vots en primera volta s’ha de fer un segon sufragi.