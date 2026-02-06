Educació
Una trentena de docents de l’UdA reflexionen sobre el benestar emocional en la docència universitària
El seminari anual s’ha centrat en la importància de cuidar el professorat i l’estudiantat per millorar la qualitat docent
Prop d’una trentena de docents de la Universitat d’Andorra (UdA) han participat aquest divendres, 6 de febrer, en la dotzena edició del Seminari de docència universitària, una trobada anual del personal docent que té com a objectiu debatre i compartir experiències sobre el procés d’aprenentatge amb la voluntat de continuar millorant la qualitat docent.
La jornada, organitzada pel Grup de Recerca Interdisciplinari en Educació (GRIE) de la Universitat d’Andorra, s’ha desenvolupat sota el títol El benestar emocional en la docència universitària i ha posat el focus en la importància del benestar del professorat. La sessió ha abordat les situacions que poden viure els docents en el seu dia a dia i les eines per preservar l’equilibri emocional, amb la participació de Gemma Filella, catedràtica de Ciències de l’Educació i directora del Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica (GROP) de la Universitat de Lleida.
Posteriorment, s’ha dut a terme un taller teòric-pràctic titulat El benestar emocional de l’estudiantat universitari, a càrrec de Rúben Coelho, professor d’Infermeria i investigador del GRIE de la Universitat d’Andorra. Durant la sessió s’han exposat diverses situacions que poden afectar els estudiants, com l’ansietat, l’estrès, la dislèxia o el trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH), així com estratègies per donar-hi resposta des de l’àmbit docent.
En aquest context, l’UdA disposa d’un Pla per a la inclusivitat i de dos serveis específics —el Servei d’Acompanyament a l’Estudiant i al Personal (SAEP) i el Servei d’Orientació i Coaching (SOC)— que ofereixen suport davant diverses situacions socioeducatives i culturals, com ara necessitats educatives especials, discapacitat, orientació psicològica o necessitats de caràcter social.