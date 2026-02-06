Posessió de substàncies estupefaents
Arrestats tres turistes amb 5,4 grams de cocaïna a la frontera franco-andorrana
En total, en els darrers dies la policia ha detingut sis persones per posessió de drogues
La policia ha detingut els darrers dies sis turistes com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, en diferents intervencions realitzades tant a les fronteres com en una zona d’oci nocturn del país.
Dos dels arrestos es van produir a la frontera del riu Runer. Dimarts a la tarda es va detenir un home de 27 anys que accedia al Principat en possessió de mitja pastilla d’èxtasi, mentre que dijous a la nit es va arrestar un altre turista, de 36 anys, que duia 3,30 grams de tusi.
Dijous al matí, a la frontera franco-andorrana, el cos va detenir tres turistes més, tots de 32 anys, que intentaven entrar al país amb un total de 5,4 grams de cocaïna.
Finalment, el sisè detingut va ser arrestat la matinada d’aquest divendres a l’exterior d’un local d’oci nocturn de Soldeu, quan se’l va trobar en possessió de 0,8 grams d’amfetamina.