Pirineus Orientals
L'RD66 reobre aquest divendres a la tarda després de l’esllavissada de Thuès-Entre-Valls
La via estava tancada des del 23 de gener
La carretera departamental RD66, que connecta Perpinyà amb Puigcerdà i Andorra, reobrirà completament aquest divendres 6 de febrer a les 18.00 hores i sense cap restricció de circulació, segons ha anunciat el Département des Pyrénées-Orientales.
La via estava parcialment tancada arran de l’esllavissada registrada el passat 23 de gener a l’altura de Thuès-Entre-Valls, un incident que havia fet témer un tall prolongat en plena temporada d’hivern i coincidint amb les vacances escolars de febrer.
Segons les autoritats departamentals, els equips del Département, de l’Estat francès, de SNCF Réseau i les empreses mobilitzades han treballat de manera ininterrompuda, set dies a la setmana, per assegurar la zona i restablir la circulació. Aquest esforç conjunt ha permès avançar el calendari inicialment previst.
Entre les actuacions realitzades destaquen el minatge anticipat de les roques inestables, la instal·lació dels dispositius de protecció a la carretera i la consolidació del talús afectat. Gràcies a aquests treballs, la circulació es podrà reprendre en ambdós sentits i sense cap mena de limitació.
En un primer moment, la reobertura parcial de la RD66 no estava prevista abans del 10 de febrer, amb pas altern i talls puntuals, mentre que l’obertura total s’havia fixat per al 17 de febrer. L’avanç dels treballs i les condicions meteorològiques favorables han permès, finalment, anticipar la reobertura completa de la via.