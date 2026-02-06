SISTEMA FINANCER
Una investigació a Suïssa sobre un cas de blanqueig de capitals esquitxa BPA
La Finma cita el banc andorrà en una inspecció a Reyl per deficiències en controls
Banca Privada d’Andorra apareix esmentada en una investigació del regulador financer suís, la Finma, sobre el banc privat Reyl Intesa Sanpaolo per possibles debilitats en els seus sistemes de prevenció del blanqueig de capitals. La informació ha estat publicada per FiltraLeaks a partir de correspondència filtrada entre el supervisor helvètic i l’entitat suïssa, obtinguda pel Consorci Internacional de Periodistes d’Investigació (OCCRP) i el diari Le Monde.
Segons aquesta documentació, BPA figura com a subscriptor nominat d’alguns fons d’inversió custodiats per Reyl, amb inversors subjacents identificats com a persones d’origen azerbaidjanès, algunes de les quals estarien vinculades a la família governant del país. Els documents situen BPA dins d’un esquema de relacions considerat d’alt risc pel mateix banc suís.
La investigació recull que Reyl reconeixia actuar com a banc custodi de dos fons d’inversió que gestionaven més de 400 milions de francs suïssos. En aquest marc, BPA hi intervenia com a intermediari per canalitzar les inversions d’aquests clients. La Finma va requerir informació detallada sobre aquestes relacions durant una inspecció in situ realitzada l’estiu del 2023, centrada en l’avaluació dels mecanismes interns de control i compliment normatiu de l’entitat suïssa. FiltraLeaks recorda que BPA es troba en estat de liquidació des de l’any 2015, quan la FinCEN, l’agència del departament del Tresor dels Estats Units, va emetre una nota en què declarava el banc andorrà una institució financera de “principal preocupació pel blanqueig de diners”. Aquella decisió va desencadenar la intervenció del banc i el posterior procés judicial i administratiu.
Pel que fa a Reyl, la investigació de la Finma va detectar mancances rellevants en els seus sistemes de control intern. Entre altres deficiències, el regulador va constatar l’existència de milers d’alertes per transaccions potencialment sospitoses que havien quedat sense revisar durant mesos, així com més de 1.400 comptes que no disposaven d’una revisió actualitzada dels protocols de “coneix el teu client”. Les irregularitats van portar la Finma a elevar el cas a la seva divisió d’execució el gener del 2024, tot i que el supervisor ha assegurat que no s’ha obert cap procediment sancionador contra el banc.