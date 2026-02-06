Circulació temerària
Interceptat un conductor a Soldeu amb una taxa d’alcoholèmia de 2,57
La patrulla el va aturar després de veure’l circular fent ziga-zagues
La policia va detenir la matinada de dijous un home de 54 anys per un delicte de conducció sota els efectes de l’alcohol, després que donés positiu amb una taxa d’alcoholèmia de 2,57.
Els fets van tenir lloc a Soldeu, a la parròquia de Canillo, quan una patrulla va observar que el vehicle circulava fent ziga-zagues i va procedir a aturar-lo per comprovar l’estat del conductor, va ser aleshores quan se li va fer el control i superava per molt la taxa permesa per conduir.