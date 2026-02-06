Successos
La policia identifica un home que insultava els agents en un vídeo on mostra un control de radar
L’home està acusat d’un delicte contra l’honor per injuriar el cos i difondre les imatges
La policia d'Andorra ha identificat el presumpte autor d’un vídeo que ha circulat aquesta setmana per diversos grups de WhatsApp, en què se sent un home insultant el cos mentre mostra un control de radar.
Segons ha informat el cos, a través de les xarxes socials, l’home ha estat acusat d’un delicte contra l’honor per injuriar la policia i difondre posteriorment el contingut a través de les xarxes de missatgeria instantània.
La investigació s’ha iniciat arran de la difusió del vídeo, que mostrava un control policial mentre l’autor proferia insults contra els agents, fets que han motivat la seva identificació i l’actuació corresponent per part de les autoritats.