Borrasca Leonardo
El fort vent tomba els esquiadors a les pistes del Pas de la Casa
És el que mostra en un vídeo gravat per un usuari
Ha tornat a passar: el fort vent provocat per la borrasca Leonardo va impossibilitar ahir que molts esquiadors que es trobaven gaudint de la neu a l'estació del Pas de la Casa, poguessin esquiar tranquil·lament. A molts d'ells, de fet, el vent els va tombar o directament no els va deixar que es poguessin posar de peu i molts d'ells van optar per quedar-se asseguts a la neu. I això és el que mostra en un vídeo gravat per un usuari i publicat a la xarxa Tik Tok.
