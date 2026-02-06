Borrasca Leonardo 

El fort vent tomba els esquiadors a les pistes del Pas de la Casa

És el que mostra en un vídeo gravat per un usuari 

Vídeo gravat per un usuari de Tik Tok on es mostra com el vent tomba els esquiadors del Pas de la Casa.
Redacció

Ha tornat a passar: el fort vent provocat per la borrasca Leonardo va impossibilitar ahir que molts esquiadors que es trobaven gaudint de la neu a l'estació del Pas de la Casa, poguessin esquiar tranquil·lament. A molts d'ells, de fet, el vent els va tombar o directament no els va deixar que es poguessin posar de peu i molts d'ells van optar per quedar-se asseguts a la neu. I això és el que mostra en un vídeo gravat per un usuari i publicat a la xarxa Tik Tok.

