DUANA
Els ingressos pel tabac a la frontera cauen el 9% respecte de l’any passat
Els ingressos a la duana fruit de la importació de tabac han baixat un 9% al gener i se situen en 5.368.394,18 euros. La duana comença l’any amb una recaptació acumulada de 15.471.197,26 euros, un descens del 9% respecte al mateix període de l’any anterior. Les entrades per begudes se situen en 715.996,40 euros, un 10,5% menys que ara fa un any. En el cas de les taxes a la importació de combustibles minerals, els ingressos han baixat fins als 4,7 milions d’euros, el 7,4% menys que el gener del 2025. Les d’altres mercaderies també van a la baixa i se situen en 4,6 milions, el 10,4% menys.