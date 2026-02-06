Successos
Detingut un home drogat a Encamp per intentar atropellar un policia dues vegades
L'arrestat, de 53 anys, també està acusat de delictes contra la Funció Pública, l’honor i la seguretat col·lectiva
La policia va detenir dijous a la tarda a Encamp un conductor de 53 anys com a presumpte autor de diversos delictes contra la vida humana independent, contra la Funció Pública, contra l’honor i contra la seguretat col·lectiva. Els fets van tenir lloc quan una patrulla efectuava una parada preventiva a l’exterior d’una escola i l’home hauria intentat atropellar un agent.
Segons ha informat el cos, el conductor va fer cas omís de les indicacions del servei de circulació i va accedir contra direcció a un carrer que habitualment es talla per facilitar la sortida dels alumnes i del personal del centre educatiu. En el moment en què els agents li van indicar que no podia circular per aquella via, l’home, visiblement alterat, va començar a insultar-los.
Tot i les indicacions perquè retirés el vehicle, que estava obstaculitzant la circulació, el conductor hauria intentat atropellar fins a dues vegades un dels policies, a qui va arribar a colpejar amb el retrovisor, malgrat les advertències perquè s’aturés. Davant d’aquests fets, els agents li van comunicar que quedava detingut, moment en què l’home va oposar resistència i va continuar insultant els funcionaris, que el van haver de treure del vehicle per la força.
Al seient posterior del cotxe hi viatjava el fill menor del conductor, que durant la intervenció va agredir els policies, causant-los lesions. Un cop traslladat al despatx central, el detingut va donar positiu en la prova de tòxics.