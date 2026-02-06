Successos
Controlat un home de 26 anys per una agressió sexual a una turista al Pas de la Casa
Els fets van tenir lloc la matinada de dimecres en un local d’oci nocturn de la localitat encampadana
La policia ha detingut aquesta setmana un home de 26 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual per agredir una turista al Pas de la Casa. Els fets van passar la matinada de dimecres en un local d’oci nocturn de la localitat.
Segons va denunciar la víctima, l’home l’hauria agafat pel coll a la sortida dels lavabos i l’hauria petonejat amb violència sense el seu consentiment. Tot i que la jove va intentar resistir-s’hi i li va demanar que s’aturés, l’agressor no hauria cessat fins que les amigues de la dona van poder intervenir per ajudar-la.
Els policies que feien servei de patrulla a la zona van intervenir immediatament després que es produïssin els fets, alertats per un dels membres de seguretat del grup amb què viatjava la víctima.
El mateix dimecres a la tarda, la els agents van arrestar un altre home, de 42 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per agredir la parella al domicili que comparteixen a Sant Julià de Lòria. Segons la informació policial, l’home hauria empès la dona amb força contra una paret, fet que va provocar que es donés un cop al cap.