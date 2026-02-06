CREAND FUNDACIÓ
Conferència sobre nous tractaments contra el càncer
Creand Fundació va organitzar ahir la conferència Oncologia de precisió: el futur del tractament del càncer, amb l’objectiu de presentar els nous avenços terapèutics i destacar el paper de la nutrició en el procés oncològic. La sessió va comptar amb la presència de Santiago Albiol, cap de l’àrea clínica d’oncologia de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell; Cristina Royo, adjunta de medicina interna, i Noemí Ruiz, dietista i nutricionista especialitzada en oncologia.
Albiol va posar l’accent en la complexitat de la malaltia i en l’evolució cap a l’oncologia de precisió, que permet tractaments personalitzats segons les característiques del tumor i del pacient. Va destacar tres grans reptes: la selecció de fàrmacs específics, l’eficàcia variable entre pacients i l’elevat cost dels tractaments.
Royo va subratllar la importància del seguiment després de superar la malaltia, especialment per als pacients de llargs tractaments, i va explicar que aquest servei permet monitorar efectes secundaris, alteracions cognitives, emocionals i hormonals.
Per la seva banda, Ruiz va remarcar que l’alimentació és part del tractament oncològic i que cal adaptar-la a cada fase de la malaltia. Va insistir en la importància de recuperar massa muscular i ossià després del tractament, així com en la necessitat d’una dieta personalitzada per millorar la qualitat de vida i reduir riscos de recaiguda, tot alertant de dietes miraculoses o mites que poden ser perjudicials a l’hora de recuperar el cos després de la malaltia.