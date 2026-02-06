Formació
Cinc policies es formen com a futurs monitors de tir
Donaran suport a la formació dels nous agents i a la instrucció continuada del cos
Cinc policies de diferents unitats del cos de Policia d'Andorra s’han format les darreres setmanes amb l’objectiu de convertir-se en futurs monitors de tir.
Aquests agents donaran suport en la instrucció dels alumnes que s’incorporen al cos i s’encarregaran també de la formació contínua de la resta de policies, reforçant així les competències i la preparació tècnica en l’ús de les armes reglamentàries.