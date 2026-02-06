Formació 

Cinc policies es formen com a futurs monitors de tir

Donaran suport a la formació dels nous agents i a la instrucció continuada del cos

Diversos agents del cos de policiai, durant les pràctiques de tir.

Diversos agents del cos de policiai, durant les pràctiques de tir.Policia d'Andorra

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella 

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Cinc policies de diferents unitats del cos de Policia d'Andorra s’han format les darreres setmanes amb l’objectiu de convertir-se en futurs monitors de tir.

Aquests agents donaran suport en la instrucció dels alumnes que s’incorporen al cos i s’encarregaran també de la formació contínua de la resta de policies, reforçant així les competències i la preparació tècnica en l’ús de les armes reglamentàries.

tracking