Educació
21 alumnes participen en un intercanvi entre el col·legi Sant Ermengol i un institut d’Eivissa
Els escolars andorrans faran l'estada a l'illa al maig
El col·legi Sant Ermengol i l’Institut Balàfia d’Eivissa han posat en marxa un intercanvi escolar que permet a 21 alumnes de 2n d’ESO compartir durant cinc dies una experiència educativa i de convivència a Andorra. L’estada ofereix als estudiants l’oportunitat de conèixer el país, practicar el català en situacions quotidianes i establir vincles amb els seus companys andorrans en un entorn d’aprenentatge intercultural, segons informa el centre educatiu andorrà en un comunicat.
El programa d'intercanvi inclou activitats lúdiques i culturals, com una sortida a Naturland, així com diversos moments de convivència amb les famílies acollidores. Els alumnes també seran rebuts al centre educatiu pel director dels Sistemes Educatius d’Andorra, Albert Maluquer, i per la consellera d’Educació de l’Ambaixada d’Espanya a Andorra, Dolores López, una trobada que posa en relleu la dimensió institucional de la iniciativa.
El tancament d’aquesta primera fase de l’intercanvi arriba amb la participació dels alumnes, conjuntament amb la resta d’estudiants del centre, a la Xocolatada Solidària a favor de l’hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
La iniciativa té com a objectiu afavorir el coneixement dels trets lingüístics i culturals de cada territori, reforçar els lligams entre els estudiants i contribuir al desenvolupament de competències socials, comunicatives i interculturals. La segona fase de l’intercanvi tindrà lloc del 8 al 12 de maig, quan els alumnes andorrans es desplaçaran a Eivissa per donar continuïtat a aquesta experiència educativa i humana, segons expliquen des del Sant Ermengol.