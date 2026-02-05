Economia
Un tècnic del ministeri d'Hisenda d'Espanya diu que Andorra "no és un exemple d'estat del benestar"
Carlos Cruzado rebutja que el país veí sigui un “infern fiscal”
El debat sobre la pressió fiscal a Espanya i el trasllat de residència de creadors de contingut i figures públiques a Andorra ha tornat a situar el Principat al centre de la polèmica. En aquest context, l’auditor de comptes i tècnic del ministeri d’Hisenda espanyol Carlos Cruzado ha assegurat que Andorra “no és precisament un exemple d’estat del benestar”, en referència a les comparacions fiscals que es fan amb Espanya.
Cruzado ha fet aquestes declaracions al podcast Saldremos Mejores, on ha volgut rebatre la idea, estesa en alguns sectors, que Espanya sigui un “infern fiscal”. Segons el tècnic, l’estat espanyol té un sistema impositiu “semblant al de la resta de països de la Unió Europea”.
En aquest sentit, ha criticat el discurs d’alguns youtubers i creadors de contingut que han decidit establir-se a Andorra al·legant una elevada càrrega fiscal a Espanya. Com a exemple, ha citat el cas d’El Rubius, que es va traslladar al Principat l’any 2021. “Quan aquests youtubers diuen que marxen a Andorra perquè Espanya és un ‘infern fiscal’, no se’n van a Alemanya, França o Itàlia”, ha afirmat.
Segons Cruzado, el fet que optin per Andorra respon a un model diferent del dels estats membres de la Unió Europea. “És un país molt petit, que ha estat vivint de les finances durant molt de temps”, ha remarcat, tot insistint que "no es pot prendre com a referència comparable als estats amb sistemes consolidats de benestar".
L’auditor també ha recordat que, arran del trasllat d’El Rubius, el debat va arribar a tenir ressò mediàtic i que fins i tot un ministre d’Hisenda o d’Economia andorrà va reconèixer que el sistema fiscal del Principat no podria aplicar-se en qualsevol país de la Unió Europea.
Cruzado ha insistit que Espanya no es pot considerar un “infern fiscal” i ha subratllat que la pressió fiscal del país se situa entre tres i quatre punts per sota de la mitjana de la UE, un fet que, al seu parer, contradiu el relat que justifica la fugida fiscal cap a territoris com Andorra.