EUROPA
San Marino descarta una pèrdua de sobirania amb l'acord d'associació
Andorra acull una delegació del país amb motiu dels 30 anys de relació entre els dos estats
Una delegació de San Marino, encapçalada per Michele Muratori, ha visitat aquest dijous el Consell General per participar en diverses sessions amb motiu dels 30 anys de relacions entre els dos països. Un dels temes centrals de la jornada ha estat l’acord d’associació amb la Unió Europea.
En aquest sentit, Muratori ha defensat la unitat de criteri existent al parlament de San Marino al voltant de l’acord, en contrast amb el debat més dividit que es viu al Consell General andorrà. El dirigent sammarinès ha subratllat que el seu país veu l’acord com “un mar d’oportunitats” i ha remarcat que, en cap cas, consideren que la seva signatura impliqui una pèrdua de competències com a Estat.
Per la seva banda, la consellera general demòcrata Berna Coma ha afirmat que l’acord d’associació serà “molt positiu” per a Andorra. Des de la majoria, ha recordat, es defensa una posició favorable al text perquè permetrà diversificar l’economia i, especialment, oferir noves oportunitats als joves. “Podran anar a viure o treballar a fora, en qualsevol país, com si fóssim membres de la Unió Europea. I això és molt important”, ha destacat.