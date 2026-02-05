NOVA CONVOCATÒRIA
Reconeixement d’iniciatives de promoció de la salut mental
El ministeri de Salut ha obert una nova convocatòria per al reconeixement d’iniciatives destinades a fomentar la sensibilització, la promoció de la salut mental i la inclusió social. El concurs té com a objectiu donar visibilitat a projectes i accions que contribueixin a conscienciar la població, promoure activitats i estimular la participació tant de la ciutadania com de les entitats i associacions del país, amb impacte mediàtic i social.
Les propostes es poden presentar fins al 15 d’abril, en horari d’atenció al públic, mitjançant l’adreça electrònica pisma@govern.ad. El reconeixement està obert a iniciatives de diversa tipologia que ajudin a trencar estigmes, promoguin el benestar emocional i reforcin la inclusió de les persones amb problemes de salut mental.
Aquesta convocatòria, impulsada per segon any consecutiu, s’emmarca dins de l’acció A44 del pla integral de salut mental i addiccions (Pisma).
Les iniciatives guanyadores rebran diversos premis en forma d’entrades a espais del Principat i vals de compra per a material de papereria i llibreria, amb la voluntat de reconèixer i incentivar la continuïtat dels projectes.
En l’edició del 2025 es van presentar vuit candidatures. El primer premi va ser per a Nataxa Afamughat, per la proposta de crear un grup d’agents dedicats a la salut mental, i el segon va recaure en Anna Simonet, per una exposició sobre les inseguretats corporals i els estàndards de bellesa.