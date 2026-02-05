Salut
Oncologia de precisió i alimentació: pilars per millorar el tractament del càncer
El cap de l'area Clínica d'Oncologia ha recordat que durant molts anys s'han anat fent tractaments majoritàriament generalistes als pacients, però que actualment els avenços en recerca permeten "un tractament a mida" per a cada pacient
Creand Fundació ha organitzat aquest dijous la conferència 'Oncologia de precisió: el futur del tractament del càncer', una sessió que ha tingut com a objectiu abordar els nous tractaments oncològics i el paper que juga la nutrició en el procés terapèutic. La sessió ha anat a càrrec del cap de l'àrea Clínica d'Oncologia de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, Santiago Albiol, l'adjunta de Medicina Interna, Cristina Royo, i la dietista i nutricionista especialitzada en nutrició clínica i oncològica, Noemí Ruiz.
Albiol ha posat l'accent en la complexitat de la malaltia, recordant que hi ha centenars de tipus de càncers diferents. En aquest sentit, ha recordat que durant molts anys s'han anat fent tractaments majoritàriament generalistes als pacients, com la coneguda quimioteràpia, però que actualment els avenços en recerca permeten avançar cap a l'oncologia de precisió, és a dir, "un tractament a mida" per a cada pacient. "Es tracta de veure les característiques de cada tumor, que es comporta de forma diferent, i les característiques de cada pacient per intentar fer el millor tractament per tal que tingui més eficàcia i menys afectació", ha explicat.
Ara com ara, l'especialista ha reconegut que hi ha tres grans reptes en oncologia. D'una banda, els fàrmacs, que tenen eficàcia sobre determinats tumors però que no serveixen per a tots. En segon lloc l'efectivitat d'aquests, ja que mai arriba a ser del 100% i no tots els pacients responen de manera similar als medicaments. I, finalment, l'elevat cost que suposa aquest tipus de tractament.
En aquesta línia, Royo s'ha centrat en la fase de seguiment després de superar la malaltia i en la consulta de llargs supervivents, present a Andorra des de l'any 2023. En aquest cas, ha exposat que es tracta d'un servei que permet fer un seguiment personalitzat després d'haver seguit l'oncologia de precisió i que aporta nombrosos beneficis, ja que "al final és mirar tot el que envolta al pacient després d'haver passat pel procés oncològic".
D'aquesta manera, ha afegit que el servei no se centra només en el diagnòstic, que és el que més preocupa els primers anys, sinó que "també mirem les toxicitats, els efectes secundaris del tractament o la malaltia, les alteracions a nivell de l'esfera cognitiva, de l'esfera emocional o la part hormonal".
La conferència també ha permès posar el focus en la importància de l'alimentació com a part del tractament oncològic, adaptant-la a les diferents etapes de la malaltia i a les toxicitats associades als tractaments. Així, la dietista i nutricionista Noemí Ruiz ha destacat que una bona alimentació "és necessària perquè forma part del tractament", ja que ajuda a estar d'una manera "òptima" per afrontar els següents cicles.
Ruiz ha posat en relleu que s'ha de fer una diferència clara entre l'alimentació durant i després del tractament, ja que en l'etapa 'post' el cos dels pacients han perdut massa muscular i fins i tot massa òssia, la qual cosa demana tenir més cura amb la dieta. A més, una bona alimentació ajuda a reduir les possibilitats de reincidir en la malaltia o, si més no, "ajuda al fet que aquests pacients puguin recuperar la seva qualitat de vida", ja que "es nota molt quan hi ha una alimentació personalitzada". Amb tot, però, la nutricionista ha volgut deixar clar que no existeix una dieta miraculosa i ha alertat de certs missatges "perillosos" o de "mites alarmistes" que poden acabar fent molt mal als pacients.