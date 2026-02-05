Educació
Les preinscripcions per al curs vinent es podran fer del 23 de febrer al 27 de març
El formulari de sol·licitud d'inscripció escolar es pot descarregar a través del web de Tràmits
El ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats ha informat de l’obertura del període de preinscripcions per al curs escolar 2026-2027 als centres de tots els sistemes educatius d'Andorra. El termini estarà obert del 23 de febrer al 27 de març del 2026, ambdues dates incloses.
El procés s’adreça especialment als infants que compleixin els tres anys abans de la finalització del curs vinent. Les famílies hauran de formalitzar la preinscripció a l’escola del sistema educatiu escollit i, posteriorment, registrar aquest document juntament amb la sol·licitud d’inscripció escolar al Servei de Tràmits del Govern o a les oficines de tràmits comunals. El formulari de sol·licitud es pot descarregar a través del web de Tràmits.
.