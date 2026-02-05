ENCAMP
L’avaria elèctrica al Funicamp obliga a aturar el servei durant dues hores
El Funicamp d’Encamp, el telefèric que connecta la parròquia amb els Cortals i el domini esquiable de Grandvalira Resorts, va patir una avaria elèctrica ahir al matí que va obligar a interrompre el servei. Segons va informar Grandvalira al Diari, el telecabina va estar aturat des de dos quarts de dotze del migdia fins a gairebé les dues de la tarda, fet que va afectar els esquiadors que volien accedir a les pistes. Un cop detectada la incidència, els operaris van poder intervenir amb rapidesa, ja que disposaven de les peces adequades, i van restablir el funcionament amb normalitat. Durant el temps que va durar el problema tècnic, el domini va habilitar un servei d’autocars per cobrir el trajecte habitual del Funicamp. Des de Grandvalira van remarcar que no va fer falta activar cap dispositiu d’emergència, ja que l’aparell disposa d’un motor tèrmic auxiliar que fa que la cabina continuï i els passatgers van poder sortir.