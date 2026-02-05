Sistema Financer
Una investigació del regulador suís per un cas de blanqueig de capitals esquitxa BPA
Els fons estaven vinculats a persones connectades amb la família governant a Azerbaidjan
La Banca Privada d’Andorra (BPA) apareix esmentada en una investigació del regulador financer suís FINMA al banc privat Reyl Intesa Sanpaolo per possibles debilitats en els seus sistemes de prevenció del blanqueig de capitals, segons publica FiltraLeaks. La correspondència filtrada entre el regulador i l’entitat suïssa, obtinguda per OCCRP i Le Monde, esmenta BPA com a subscriptor nominat d’alguns fons d’inversió custodiats per Reyl, amb inversors subjacents descrits com a persones azerbaidjaneses, algunes vinculades a la família governant del país.
La documentació recull que Reyl reconeix que actuava com a custodi de dos fons d’inversió que gestionaven més de 400 milions de francs suïssos i que BPA intervenia com a intermediari per a aquests inversors, en un context que la mateixa entitat suïssa qualificava d’alt risc. La FINMA va requerir informació detallada sobre aquestes relacions en el marc d’una inspecció in situ realitzada l’estiu del 2023. La publicació recorda que BPA es troba en estat de liquidació "des de que els fiscals dels Estats Units el van declarar una institució financera de principal preocupació pel blanqueig de diners en 2015", arran de la nota del FinCEN.
La investigació del regulador suís va detectar mancances rellevants en els controls interns de Reyl, amb milers d’alertes de transaccions sospitoses sense revisar durant mesos i més de 1.400 comptes sense una revisió actualitzada de “coneix el teu client”. Aquestes deficiències van portar la FINMA a elevar el cas a la seva Divisió d’Execució el gener del 2024, tot i que el regulador assegura que no s’ha obert cap procediment sancionador contra el banc.
El cas s’emmarca en una investigació més àmplia sobre la gestió de clients d’alt risc per part de Reyl, incloent figures políticament exposades de Rússia, l’Àsia Central i l’Azerbaidjan, i torna a posar el focus sobre el paper del sector bancari suís en la gestió de grans fortunes d’origen controvertit, en un entorn fortament protegit pel secret bancari.