Afers socials
Andorra participa en la trobada del projecte ALIS centrada en la inclusió social dels joves
La trobada, celebrada a Porto, ha permès donar a conèixer l’experiència andorrana del programa
El secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, ha participat aquesta setmana en la trobada del projecte europeu ALIS (Aventura Local d’Innovació Social), celebrada a Porto, a Portugal. Cabanes hi ha assistit acompanyat de la psicopedagoga de l’Àrea de promoció de la joventut i el voluntariat, Tamara Delgado.
El projecte ALIS té com a objectiu fomentar el desenvolupament personal i professional dels joves en situació de vulnerabilitat a través d’activitats esportives en entorns naturals, amb la finalitat d’orientar el seu itinerari educatiu i afavorir la inserció sociolaboral.
El secretari d’Estat ha exposat la prova pilot del projecte ALIS engegada a Andorra el mes d’octubre del 2025. Aquesta primera activitat va consistir en una sortida per donar a conèixer diferents professions i va comptar amb la participació de 13 joves d’entre 14 i 17 anys. En el marc de la sortida es van treballar professions vinculades a l’entorn natural i als oficis tradicionals, com la de guia de muntanya i d’escalada, el tècnic de pedra seca, així com professions relacionades amb la cuina.
Cabanes també ha explicat que la secretaria d’Estat de Joventut i Esports està treballant per dur a terme una segona activitat del projecte durant aquest mes de febrer.