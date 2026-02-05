Andorra Business adjudica cinc subvencions per impulsar la innovació i la diversificació econòmica
Els ajuts, dotats amb 500.000 euros, beneficien projectes de salut i tecnologies
Andorra Business ha concedit cinc subvencions a projectes empresarials vinculats a la recerca, el desenvolupament i la innovació amb l’objectiu de reforçar la diversificació econòmica del país. Els ajuts formen part de la primera convocatòria d’aquest tipus impulsada pel Govern, dotada amb 500.000 euros, segons ha explicat avui la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge i presidenta d’Andorra Business, Conxita Marsol, en una roda de premsa a la seu de l’entitat.
Marsol ha remarcat que aquesta línia de subvencions s’emmarca en l’estratègia del Govern per complementar l’economia andorrana amb activitats de valor afegit basades en la tecnologia, la salut i la innovació. En total, es van rebre dotze sol·licituds, dues de les quals van quedar excloses per haver-se presentat fora de termini. De les deu avaluades, cinc han estat seleccionades, dues en l’àmbit de les noves tecnologies i tres en el sector de la salut.
Els projectes subvencionats rebran els ajuts un cop acreditada l’execució de les iniciatives, amb un termini màxim d’un any i mig. En conjunt, els projectes de salut concentren 412.284 euros, mentre que els de tecnologia reben 87.715 euros. Entre les iniciatives seleccionades hi ha un projecte de Mèdic Serveis SL relacionat amb l’ús de drons per a la detonació controlada d’allaus; un altre vinculat a la biotecnologia i la immunoteràpia per al tractament de leucèmies agressives; així com projectes de salut digital, neurociència i osteopatia aplicada a la salut visual.
La directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha detallat que les subvencions cobreixen entre el 40% i el 65% del cost dels projectes i que el sector privat assumeix la resta del finançament. Hidalgo ha subratllat el caràcter estratègic i de futur de les iniciatives, així com la voluntat de transferir el coneixement generat al teixit empresarial i a la societat.
Marsol ha avançat que el Govern donarà continuïtat a aquesta política amb un pressupost de cinc milions d’euros destinat a innovació el 2026, dins el Pla Nacional d’Innovació, i va defensar que la inversió en recerca és clau per atreure i retenir talent i posicionar Andorra com un entorn de proves i experimentació amb projecció europea i internacional.