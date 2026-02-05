SUCCESSOS
Alerta policial per l’augment de casos del conegut ‘frau del CEO’
Els estafadors suplanten directius o proveïdors per obtenir diners de manera urgent
La policia ha tornat a detectar les darreres setmanes nous casos del conegut com a frau del CEO, una estafa telefònica que ha afectat diversos establiments comercials, serveis i empreses del país, amb perjudicis econòmics que oscil·len entre els 700 i els 3.000 euros. Els investigadors alerten que es tracta d’una modalitat delictiva especialment perillosa perquè es basa en l’engany directe als empleats i en la utilització de dades reals del negoci per guanyar credibilitat.
El mètode és relativament senzill però efectiu. Els estafadors contacten telefònicament amb l’establiment i es fan passar per responsables de l’empresa, directius o proveïdors habituals. Durant la trucada aporten informació concreta i veraç del negoci, fet que genera confiança en el treballador que rep la comunicació. Un cop establert aquest primer vincle, apressen l’empleat amb una suposada urgència, com ara el pagament immediat d’una factura pendent o la necessitat de fer front a una comanda que s’ha de lliurar de manera imminent.
En alguns casos, els delinqüents demanen que es faci una transferència bancària amb tots els diners disponibles als quals el treballador tingui accés, ja sigui de les caixes registradores o de la caixa forta. Quan no és possible disposar d’efectiu, insten l’empleat a avançar els diners amb recursos propis o a adquirir targetes de prepagament Apple de diferents imports. Posteriorment, sol·liciten l’enviament de fotografies amb els codis de les targetes per poder bescanviar els diners de manera immediata.
La policia adverteix que els estafadors preparen prèviament l’operació recopilant informació detallada de l’empresa i que juguen amb la pressa i la por per evitar que la víctima comprovi la veracitat de la trucada. Inicialment demanen petites quantitats i, si detecten predisposició, incrementen progressivament l’import. A més, no es descarta l’ús d’intel·ligència artificial per falsejar la veu de la persona suplantada.
Per prevenir aquest tipus de frau, el cos policial recomana no donar mai per bona una trucada d’aquestes característiques, verificar sempre la informació a través de canals interns, contactar directament amb el responsable del negoci abans de fer cap gestió i no transferir diners ni enviar codis a telèfons o comptes desconeguts. Qualsevol establiment, i fins i tot institucions, poden ser objectiu d’aquestes estafes.