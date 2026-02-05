EL SINISTRE VA TENIR LLOC PELS VOLTS DE LES TRES DE LA TARDA
Un accident col·lapsa la xarxa viària durant gairebé tres hores
Un xoc frontal entre dos turismes amb matrícula andorrana va provocar ahir a la tarda un important col·lapse de la xarxa viària a Andorra la Vella, especialment a l’avinguda Salou, a l’altura de l’Estadi Comunal. Tot i l’espectacularitat de l’accident, no hi va haver cap persona ferida.
El sinistre va tenir lloc pels volts de les tres de la tarda, en una franja horària de gran intensitat de trànsit, fet que va agreujar les afectacions a la circulació. A conseqüència del xoc, la via va haver de ser totalment tallada durant uns vint minuts, fins que es va poder habilitar un carril alternatiu en cada sentit.
Les retencions es van estendre ràpidament als principals accessos de la capital. En sentit Andorra la Vella, les cues van arribar fins a la rotonda de la Margineda, mentre que en sentit sud es van registrar llargues aturades a la carretera de l’Obac, cap a Sant Julià de Lòria. A més, diversos carrers interiors de la capital també es van veure afectats pel trànsit desviat.
L’avinguda salou va estar totalment tallada durant uns vint minuts
Fins al lloc dels fets es van desplaçar una patrulla de la policia, un camió dels bombers i els serveis de circulació de la parròquia central, que van treballar per ordenar el trànsit i retirar els vehicles implicats. Un dels turismes va quedar amb danys visibles de consideració.
El trànsit no va poder recuperar la normalitat fins poc abans de les sis de la tarda.