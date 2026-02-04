Reconeixement

Teresa Font és nomenada nova directora del Museu Catedral de la Seu d’Urgell per Josep Lluís Serrano

Substitueix Mn. Josep M. Mauri Prior i assumirà el càrrec per un període de quatre anys

La historiadora Teresa Font al seu despatx.

La historiadora Teresa Font al seu despatx.

Redacció
Andorra la Vella

Teresa Font Juanati ha estat nomenada nova directora del Museu Catedral de la Seu d’Urgell aquest 4 de gener pel bisbe d’Urgell i copríncep d'Andorra, Josep-Lluís Serrano. El seu nomenament, amb una durada de quatre anys, pren el relleu de l’anterior director, Mn. Josep M. Mauri Prior.

La nova directora és llicenciada en Història i Geografia, amb especialització en Història de l’Art, per la Universitat de Barcelona, i disposa d’un màster en Gestió del Patrimoni: Pirineus, Museologia i Gestió del Patrimoni Cultural, també per la UB. A més, és diplomada en Arts i Oficis, especialitzada en gravat i pintura, per l’Escola Massana–Escola Llotja de Barcelona.

Des de l’any 2013, Font ja treballava al Museu d’Urgell com a tècnica i responsable de la gestió de les col·leccions, assumint tasques de conservació i documentació del fons patrimonial. Aquesta trajectòria interna li ha permès adquirir un coneixement profund de la institució i dels seus béns culturals.

El Museu Catedral de la Seu d’Urgell és una institució de l’Església diocesana d’Urgell que té com a objectiu la preservació dels béns sacroartístics de la Catedral i de les altres esglésies de la diòcesi, tot compatibilitzant la seva funció cultural i religiosa. L’equipament també té com a missió la difusió, l’estudi i la divulgació del patrimoni que conserva, amb la voluntat de contribuir al creixement cultural i espiritual de la societat.

