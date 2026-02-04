Reconeixement
Teresa Font és nomenada nova directora del Museu Catedral de la Seu d’Urgell per Josep Lluís Serrano
Substitueix Mn. Josep M. Mauri Prior i assumirà el càrrec per un període de quatre anys
Teresa Font Juanati ha estat nomenada nova directora del Museu Catedral de la Seu d’Urgell aquest 4 de gener pel bisbe d’Urgell i copríncep d'Andorra, Josep-Lluís Serrano. El seu nomenament, amb una durada de quatre anys, pren el relleu de l’anterior director, Mn. Josep M. Mauri Prior.
La nova directora és llicenciada en Història i Geografia, amb especialització en Història de l’Art, per la Universitat de Barcelona, i disposa d’un màster en Gestió del Patrimoni: Pirineus, Museologia i Gestió del Patrimoni Cultural, també per la UB. A més, és diplomada en Arts i Oficis, especialitzada en gravat i pintura, per l’Escola Massana–Escola Llotja de Barcelona.
Des de l’any 2013, Font ja treballava al Museu d’Urgell com a tècnica i responsable de la gestió de les col·leccions, assumint tasques de conservació i documentació del fons patrimonial. Aquesta trajectòria interna li ha permès adquirir un coneixement profund de la institució i dels seus béns culturals.
El Museu Catedral de la Seu d’Urgell és una institució de l’Església diocesana d’Urgell que té com a objectiu la preservació dels béns sacroartístics de la Catedral i de les altres esglésies de la diòcesi, tot compatibilitzant la seva funció cultural i religiosa. L’equipament també té com a missió la difusió, l’estudi i la divulgació del patrimoni que conserva, amb la voluntat de contribuir al creixement cultural i espiritual de la societat.