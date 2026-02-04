Salut
El SAAS cerca tres metges especialistes en cirurgia general, radiodiagnòstic i neurologia
Els candidats han d’haver superat els estudis corresponents i han d'estar homologats per un estat membre de la UE
El Servei d'Atenció Sanitària (SAAS) cerca tres metges: un especialista en cirurgia general i de l'aparell digestiu, un en radiodiagnòstic i un en neurologia. Els edictes surten publicats aquest matí al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). Els candidats han d’haver superat els estudis i obtingut l’acreditació professional en un estat membre de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Comerç i, si no és així, han d’haver aconseguit el reconeixement o homologació del títol universitari en un estat membre de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Comerç.
La plaça de metge especialista en cirurgia general i de l'aparell digestiu és l'única de dedicació a compte propi, tot firmant un conveni de prestació de serveis amb el SAAS.