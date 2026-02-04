Successos

Restablert el trànsit a l'avinguda Salou després d'un accident entre dos vehicles a l'Estadi Comunal

El sinistre ha tingut lloc al voltant de les tres hores i cap persona ha resultat ferida i la circulació ha tornat a la normalitat cap a les 18 hores

Retencions a l'avinguda Salou per un xoc frontal entre dos vehicles.
Andorra la Vella

Un xoc frontal entre dos turismes amb matrícula andorrana davant de l'Estadi Comunal, i sense ferits, ha col·lapsat l'avinguda Salou d'Andorra la Vella en ambdós sentits. Després de tres hores de caos, el trànsit ha reobert amb normalitat, pa a les sis de la tarda. Les cues han començat a la Margineda en sentiti Andorra la Vella i a la carretera de l'Obac en sentit Sant Julià i també s'han vist afcetats diversos carrers de la capital. El sinistre s'ha produït al voltant de les tres de la tarda i això ha provocat que la via s'hagi hagut de tallar durant vint minuts fins que s'hapogut habilitar un carril alternatiu en cada sentit, segons ha explicat Mobilitat al Diari

L'estat d'un dels vehicles implicats en l'accident.

Fins al lloc dels fets s'han desplaçat una patrulla de la policia, un camió de bombers i els serveis de circulació de la parròquia per intentar posar ordre a la carretera. La policia, però, explica que cap dels implicats en el sinistre, això són els dos conductors dels respectius vehicles, han resultat ferits

L'estat de l'altre vehicle implicat en l'accident.

