Incidència tècnica
Reobert el Funicamp de Grandavlira després de patir una avaria aquest matí
La incidència ha provocat que el telecabina hagi estat aturat durant més de dues hores i la causa ha estat un problema elèctric
Una avaria al Funicamp d'Encamp, el telefèric que porta els esquiadors des de la parròquia fins als Cortals, al domini esquiable de Grandvalira Resorts, ha patit una avaria elèctrica aquest matí i ha provocat que des dos quarts de dotze i fins a gairebé les dues de la tarda, no hagi pogut donar el servei habitual als esquiadors, segons informa Grandvalira al Diari i hagi estat aturat. Ara, però el telecabina ja funciona amb normalitat perquè els operaris tenien les peces adeuqdes i hanpogut solucionar l'incidència amb celeritat. Durant el temps que ha durat el problema tècnic, el domini ha posat autocars per cobrir el recorregut que fa el Funicamp.
Més enllà de l'ensurt que hagi pogut generar en un principi, el cert és que no ha fet falta que es desplacés cap equip d'emergència fins ac les pistes per evacuar ningú, perquè el mateix aparell, té un motor tèrmic que fa que en cas que es produeixi una avaria, el telecabina, continuï funcionant i els passatgers puguin sortir, segons expliquen des de Grandavlira.